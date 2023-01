Lackenhof trauert um ein „echtes Urgestein“

Werbung

Sein ältester Bruder Rudolf war ihm am 12. September mit 107 Jahren vorangegangen. Nun starb auch eine zweite Egger-Legende noch im Jahr 2022. Am Silvestertag machte Ernest Egger in seinem Haus am Bockhörner in Lackenhof seine Augen für immer zu.

Der Spruch „Musik war sein Leben“ bezeichnet Ernest Egger wohl am besten. Aufgewachsen in einem musikalischen Elternhaus als eines von elf Kindern hatte Musik immer einen hohen Stellenwert.

„Seine“ Instrumente waren Trompete, Flügelhorn und Harmonika. Den Musikverein Lackenhof leitete er von 1963 bis 2001 38 Jahre lang und war immer Garant für hohes musikalisches Niveau. Parallel dazu leitete er 24 Jahre lang den Kirchenchor. Viele vom einstigen Musikernachwuchs hat er selbst unterrichtet und damit für ein aktives Vereinsleben gesorgt. Beinahe bis zuletzt war Ernest Egger aktives Mitglied des Musikvereins. Bis August leitete er zudem monatlich die Sängerrunde der Pensionisten.

Weithin bekannt war er außerdem als Mitglied der Egger Buam. In der großteils aus Brüdern bestehenden Musikgruppe sorgte er für Tanzmusik und viele unvergessliche Stunden.

Der Trauergottesdienst für Ernest Egger findet am Donnerstag, 5. Jänner, um 14 in Pfarrkirche Lackenhof statt. Die Betstunde ist am Mittwochabend um 19 Uhr.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.