Engelbert Auer verstorben: Der Wald war sein Lebenselixir

Er hatte für jeden ein freundliches Wort und wusste viele interessante Geschichten über den Wald zu erzählen: Für viele Kunden war der Christbaum-Kauf bei Engelbert Auer ein lieb gewordener Teil ihrer Weihnachts-Tradition. Für seine Familie, Freunde, Nachbarn, und nicht zuletzt auch die Stammkunden, wird das heurige Weihnachten ein Stück trauriger sein: Engelbert Auer ist nach kurzer, schwerer Krankheit am 28. Oktober im 66. Lebensjahr verstorben.

Der dreifache Vater und dreifache Großvater war ein ausgesprochener Familienmensch. Den Wald, der ihm so viel bedeutete, hatte er vor 15 Jahren von seinem Vater übernommen. Damals war Engelbert Auer bei der Straßenmeisterei Waidhofen an der Ybbs beschäftigt, übernahm aber trotzdem das Christbaum-Geschäft. Der Wald wurde seine Leidenschaft. Er machte eine Ausbildung zum Kräuterpädagogen, um sein Wissen um die Wirkung der Bäume auf Körper und Seele auch an andere weitergeben zu können.

„Der Wald gibt dem Menschen so viel“, sagte der beliebte Christbaum-Bauer oft. Er verbrachte täglich Zeit mit seinen Bäumen: „Ich möchte keine andere Arbeit machen. Das ist mein Lebenselixir. Und manchmal spreche ich auch mit meinen Bäumen.“ Den Christbaum-Wald werden seine Frau und sein Sohn Engelbert weiterführen. „Auch heuer wird es bei uns wieder Christbäume geben. Die Bäume hat mein Mann noch liebevoll in Form gezwickt. Jetzt machen wir in seinem Sinn weiter“, sagt Angelika Auer.

Die Betstunde für den Verstorbenen findet am Donnerstag, 2. November, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Purgstall statt. Am Freitag, 3. November, wird um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche das heilige Requiem für den Verstorbenen gefeiert, anschließend erfolgt die Verabschiedung und Beisetzung auf dem Ortsfriedhof.