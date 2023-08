Purgstaller war Missionar aus Leidenschaft

Der 1938 in Purgstall geborene Johann Distelberger wurde 1962 zum Priester geweiht und begann bereits 1966 seine Missionstätigkeit, zunächst in Burundi, dann in Kamerun. Von 1996 bis 2008 war er Missionar in Kenia, wo er im Jahr 2001 das Spiritualitätszentrum für Priester und Seminaristen in Nairobi eröffnete. Johann Distelberger unternahm zahlreiche weitere Missionsreisen in verschiedene Länder Afrikas und Asiens.

Nach seiner Rückkehr nach Österreich 2011 hielt er viele Vorträge über seine 42-jährige Missionstätigkeit und sammelte dabei auch für sein Straßenkinderprojekt in Nairobi. In seinen letzten Lebensjahren fand er zunächst im Haus St. Elisabeth der Caritas in St. Pölten und danach im Pflegeheim der Schwestern vom Göttlichen Erlöser in Gablitz liebevolle Aufnahme und Pflege.

„Außen bist du weiß, innen bist du schwarz“

Über seine Zeit in Afrika sagte er: „Ich habe es nie bereut, in Afrika gewesen zu sein. Ich konnte vielen Menschen helfen. Dabei habe ich die Liebe Gottes auf vielfältige Weise erfahren. Alles, was ich in diesen Jahren wirken konnte, war nicht so sehr mein Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes.“ Bei seiner Verabschiedung von Afrika hatte ihn am meisten gefreut, dass man von ihm sagte: „Außen bist du weiß, innen bist du schwarz.“

Das Gebet für Johann Distelberger findet am Montag, 4. September, 19 Uhr, in der Purgstaller Pfarrkirche statt. Am Dienstag, 5. September, ist der Verstorbene von 9 bis 11 Uhr in der Pfarrkirche aufgebahrt, um 11.30 Uhr wird das Heilige Requiem gefeiert. Anstelle von Blumen und Kränzen wird im Sinne des Verstorbenen um Spenden für das Straßenkinderprojekt in Nairobi gebeten.