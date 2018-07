Helene Janzsa ist tot – diese Nachricht verbreitete sich schon am Sonntag wie ein Lauffeuer in Scheibbs. Kaum jemand, der die Grande Dame der Stadt nicht gekannt hat. Kaum jemand, der nicht eine kleine Geschichte von ihr kennt, eine bestimmte Erinnerung an sie hat.

Das lag natürlich daran, dass Helene Janzca fast ihr ganzes Leben in der Konditorei und Moccastube Janda in Scheibbs verbracht hat. „Ich habe immer ein süßes Leben gehabt“, sagte sie augenzwinkernd zur NÖN bei ihrem 100. Geburtstag vor vier Jahren, „ich bin ja schließlich als Tochter eines Zuckerbäckers auf die Welt gekommen!“

Nun, ganz so süß wird es wohl nicht immer gewesen sein. Es ist schwer vorstellbar, gerade noch mit einem Menschen gesprochen zu haben, der zu Beginn des ersten Weltkriegs geboren wurde, als der Thronfolger ermordet wurde – der Rest ist bekannt.

Oder 1938, als junge Frau, als es plötzlich „Heil Hitler“ hieß, nicht mehr Grüß Gott. Das war eine furchtbar schlechte Zeit, sagte sie dann doch manchmal. So viele Bettler, wie es damals gab, und diese politisch unruhigen Zeiten, wo man heute nicht wusste, was morgen geschehen würde.

„Sie hatte ein erfülltes Leben“

Nach dem (zweiten) Krieg aber, der auch in der Familie Spuren hinterlassen hatte, ging es bergauf – mit dem Geschäft, mit der Stadt.

Jahrzehntelang stand sie dann hinter dem Verkaufspult, machte Kaffee, brachte Kuchen an die Tische, die sie kaum einmal ohne ein kleines Tratscherl wieder verließ und führte Konditorei und Moccastube. Und so wie sie jeder in Scheibbs kannte, wusste sie über alles Bescheid, konnte sich oft an Dinge erinnern, die man selbst schon vergessen hatte. Erst kürzlich, vor wenigen Wochen: ein zufälliges Treffen in ihrer geliebten Promenade, ein kurzer Wortwechsel, ein fröhliches Lächeln, ja sogar ein kurzer Scherz.

Trotz des hohen Alters kam der Tod von Helene Janzsa am Sonntagmorgen doch überraschend. „Wir haben vor einer Woche noch im Familienkreis ihren 104. Geburtstag beim Schwarzen Elefanten gefeiert. Ihr ist es bis zum Schluss noch blendend gegangen. Doch am Samstagabend mussten wir sie nach einem Schlaganfall ins Spital einliefern. Sonntagfrüh ist sie daraufhin gestorben.“, schilderte Enkeltochter Nina Ofner im NÖN-Gespräch. Die Familie sei zwar natürlich geschockt über den Tod, dennoch ist man glücklich, dass sie nicht lange leiden musste. „Sie hatte ein erfülltes Leben“, ist Nina Ofner überzeugt.

Der Termin für die Beisetzung von Helene Janzsa in Scheibbs stand bei Redaktionsschluss am Montagmorgen noch nicht fest.