Trauer um Josef Schrefel in Göstling

Die schwarze Fahne wehte zuletzt am Gemeindeamt. Die Marktgemeinde verlor Anfang August einen sehr engagierten Gemeindebürger. Josef Schrefel wurde nach einem erfüllten Leben im 78. Lebensjahr von Gott zu sich gerufen.

Josef Schrefel absolvierte nach der Pflichtschulausbildung in Göstling die land- und forstwirtschaftliche Berufsschule sowie die landwirtschaftliche Fachschule. Seit seinem 26. Lebensjahr bewirtschaftete er mit seiner Gattin Marianne den Bauernhof Ort in Lassing und war als Landeskammerrat, Bezirksbauernrats obmann von Gaming und 13 Jahre lang – von 2002 bis 2015 – auch als Landesobmann der Niederösterreichischen Alm- und Weidewirtschaft aktiv. Zudem war er Obmann des Maschinenringes Ybbstal (25 Jahre) und der Fernwärmegenossenschaft Göstling (28 Jahre).

Schrefel war aber vor allem auch Lassinger, engagierte sich dort in der Dorfgemeinschaft, Feuerwehr, beim Kameradschaftsbund und in der Pfarre.

Überraschender Einzug in den Nationalrat 1994

Von 1980 bis 2005 war er auch als Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde aktiv, zehn Jahre davon als geschäftsführender Gemeinderat. Sein höchstes politisches Amt führte ihn sogar in die Bundespolitik. 1994 schaffte der Bergbauer aus Göstling bei den Nationalratswahlen mit einem Direktmandat überraschend den Einzug in den Nationalrat. Er ließ damals mit 11.615 Vorzugsstimmen zehn weitere ÖVP-Kandidaten hinter sich. Nach fünf Jahren schied er wieder aus dem Nationalrat aus. Zehn Jahre später würdigte die Republik Österreich Schrefels Engagement mit der Goldenen Medaille der Republik. Die Goldene Verdienstmedaille der Marktgemeinde hatte Schrefel schon 2005 erhalten.

