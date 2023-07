Sommernacht in Merkenstetten

Eine laue Sommernacht, ein stimmungsvolles Fest und fröhliche Besucher zeichneten die Lange Nacht der offenen Tür in der Werkstätte Merkenstetten aus. Klienten, Mitarbeiter, Verwandte und Freunde feierten miteinander, bei selbst Gekochtem an Gulasch- und Kasnocken-Stand, Weinhütte und Mehlspeisen-Buffet. Die Musik von Tristan und Hannes begeisterte so manchen Besucher und regte auch zum Tanzen an. Neben dem gemütlichen Beisammensein gab es auch noch die Möglichkeit zum Stöbern im G’schenkeladen mit Geschenken aus hauseigener Produktion.