Zeitgleich werden auch Instandsetzungen an Betonfeldern der Fahrbahndecke vorgenommen. Gearbeitet wird in beiden Fahrtrichtungen und ausschließlich in den Nachtstunden zwischen 20 Uhr und 5 Uhr.

Während der Arbeiten sind jeweils zwei Fahrspuren gesperrt. Dem Verkehr steht damit nur eine Spur zur Verfügung.

Insgesamt benötigt die ASFINAG für die rund 50 Kilometer Fugen 25 Nachteinsätze. Abgeschlossen sind die Arbeiten voraussichtlich Ende Mai.

