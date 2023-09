Party unter Palmen in Steinakirchen

Am vergangenen Freitag verwandelte sich der Steinakirchner Festsaal zu einer Partyzone mit südländischem Flair. Der Eventveranstalter „party4U“ unter der Leitung von Christian Sauer feierte ein letztes Mal mit „Blau wie der Ozean“ den Sommer. Besonders junge Leute nutzten die Gelegenheit zum Feiern, bevor es mit Anfang dieser Woche für einige unter ihnen wieder in die Schule ging. Zwischen dekorativen Palmen konnten die Partygäste ihren Durst bei den Bars stillen. Neben den klassischen Schankmixgetränken gab es auch für das Motto passend blaues „Meerwasser“ und Sangria. Zudem gab es für all jene ein Freigetränk, die mit einem Pferd oder einem Delphin in der Bauchtasche in den Festsaal kamen. Auf der Tanzfläche sorgte ein DJ für Feierstimmung. Der Veranstalter durfte sich über zahlreiche Gäste freuen.