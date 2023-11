Getrübtes Bild bei Scheibbser Finanzen

Minus 841.000 – so wird voraussichtlich das reine Jahresergebnis der Stadtgemeinde Scheibbs ausfallen. Das Land federt dieses Minus mit einer Bedarfszuweisung von über 200.000 Euro zwar noch etwas ab, aber minus 639.000 Euro bleiben im ersten Nachtragsvoranschlag 2023, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen wurde, stehen. Im Voranschlag stand dort noch ein positiver Wert von 221.600 Euro.

„Uns haben einerseits die steigende Zinslandschaft getroffen und andererseits auch die deutlich geringeren Steuereinnahmen beziehungsweise Ertragsanteile. Dazu kam, dass wir viele kleinere Projekte umgesetzt haben. Wir haben den Polster aus 2022 heuer aufgebraucht und können nur 25.000 Euro ins nächste Jahr mitnehmen, das damit sicher sehr herausfordernd wird“, erklärte Finanzreferent Vizebürgermeister Martin Luger (ÖVP).

„Ja, es sind sehr viele kleinere Projekte umgesetzt worden, die fast alle im Stadtrat beschlossen wurden, doch in Summe schon einiges an Mitteln gebraucht haben. Dennoch sehe ich unser Problem nicht so sehr in der investiven Gebarung als im operativen Bereich. Den müssen wir besser in den Griff bekommen. Denn im Zuge der Stadtentwicklung werden wir einige Investitionen tätigen müssen. Dazu müssen wir uns als Gemeinderat auch bekennen. Zudem fallen Ende 2024 die Kredite fürs Bad und das Krankenhaus weg. Da sollten wir dann wieder etwas mehr Spielraum für neue Projekte haben“, hofft SPÖ-Stadtrat Hans Huber.

SPÖ-Stadtrat Hans Huber ortet das finanzielle Hauptproblem für die Gemeinde im operativen Bereich, weniger im investiven. Foto: Christian Eplinger