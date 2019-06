3 Medaillen für den Wimpassinger Judonachwuchs .

Aufgrund einiger verletzungsbedingter Ausfälle reiste der JC Wimpassing Sparkasse zur zweiten Nachwuchscup-Runde in Wieselburg am 26.05. mit verkleinerter Mannschaft an. Bei insgesamt 237 Startern an diesem Turniertag konnten sich schließlich drei Wimpassinger Athleten über eine Medaille freuen.