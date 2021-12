Weihnachtsaktion der Wieselburger „Lions“

In Zusammenarbeit mit den Gemeinden, Pfarren und dem Sozialamt werden Personen und Familien ausgesucht, die sich in einer finanziellen, gesundheitlichen oder familiären Notlage befinden. Und so werden im Dezember im Bezirk in Scheibbs sowie in Ybbs und Petzenkirchen insgesamt 162 Pakete übergeben.

Damit kann vielen Menschen in dieser überaus schwierigen Zeit eine kleine Freude breitet werden, wobei das Leuchten in den Augen der Beschenkten wohl der schönste Lohn für die Überbringer ist.