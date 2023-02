„Biber soll hier bleiben dürfen“

Spaziergänge führen Hermann Gassner aus Oberndorf und seine Familie seit etwa einem Jahr sehr oft an eine bestimmte Stelle am Melkfluss. „Ein Biber hat hier seine Burg errichtet und wir schauen immer, was sich wieder getan hat“, sagt der Familienvater.

Zu sehen gebe es immer wieder viel: „Es ist faszinierend, was die Tiere hier leisten, wie sie ihre Burg ausbauen, abdichten und was sie dafür heranschaffen“, sagt Gassner. Dass der Biberbau das Wasser aufstaue, wirke sich auf den Naturraum in der Umgebung bereichernd aus, weiß der Naturliebhaber: „Dadurch, dass sich das Wasser vor der Biberburg staut, entsteht ein vielfältiger Lebensraum für Amphibien und Fische. Der Fluss fließt langsamer und schneidet sich nicht so tief in den Boden ein. Sprich: Dort, wo man sonst einen teuren Steinwurf errichten würde, um den Bach zu regulieren, macht das der Biber gratis“, erklärt Gassner.

Biber haben Reviere und vertreiben Eindringlinge

Er möchte die guten Eigenschaften des Bibers in Erinnerung rufen und Vorurteile aufklären. „Es ist ein Irrglaube, dass die Biber überhandnehmen, wenn man den Bestand nicht kontrolliert. Sie sind keine Herdentiere. Jedes Pärchen hat ein sehr großes Revier. Andere Biber werden gnadenlos vertrieben, es kommt auch vor, dass sie infolge von Kampfverletzungen sterben. Junge Biber müssen sich ein eigenes Revier suchen und kommen dabei oft ums Leben, weil sie von anderen vertrieben werden.“

Der Biber lebt rein vegetarisch. Für die Jungen gibt es Rinde und Gras. Foto: Franz Reiterer

Auch gegen den Irrglauben, Biber würden bei der Nahrungssuche regelrechte Kahlschläge verursachen, hat der Oberndorfer ein Argument: „Biber zerstören sich nicht die eigene Lebensgrundlage. Um wertvolle Bäume vor Biberzähnen zu schützen, gibt es viele Möglichkeiten.“ Blauäugigkeit sei beim Naturschutz jedoch ebenfalls wenig angebracht.

„Ich verstehe es, dass nicht jeder Anrainer begeistert ist, wenn der Biber auf seinem Grund Bäume fällt und Wasser staut. Ich habe aber mit dem Anrainer hier gesprochen und er hat mir bestätigt, dass der Biber hier niemanden stört“, sagt Gassner erleichtert. Denn er wünscht sich, dass die Biber bleiben dürfen: „Ich bin ein großer Naturfreund und möchte das auch weitergeben. Nur, wenn Wildtiere einen Platz in der Natur bekommen, ist diese in Ordnung. Durch den Biber verliert niemand, aber die Natur gewinnt.“

Naturschutzbund-Website informiert über den Biber

Übrigens: Biber stehen in Niederösterreich unter Naturschutz. Die NÖ Landesregierung regelt seit 2019 in der NÖ Biberverordnung klar abgegrenzte Eingriffe in ihren Lebensraum unter bestimmten Voraussetzungen. Interessante Informationen über das größte heimische Nagetier und die Widerlegung der häufigsten Vorurteile über den Biber finden sich auf www.noe-naturschutzbund.at

