„nah, sicher!“-Betriebsbesuch bei Wild und Wein in Purgstall

"Durch unsere Nahversorger erhalten die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher qualitativ hochwertige Lebensmittel in der unmittelbaren Umgebung. Mit der „nah, sicher!“-Aktion möchten wir die Klein- und Mittelbetriebe in der Region unterstützen. Sie sichern nicht nur unseren Einkauf nahe am Wohnort, sondern schaffen auch Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Wertschöpfung“, betont Wirtschaftsbund Direktor Harald Servus.

"Wild und Wein"-Inhaberin Hannelore Wurzenberger bietet in ihrem Lokal regionale Wildprodukte und Fleisch sowie Wein und andere Feinkostwaren zum Verkauf an. Darüber hinaus betreibt sie auch einen Gastronomiebereich und bietet Mittagessen und eine abendliche Jause im Lokal an. Hannelore Wurzenberger kocht dabei selbst und hat sich auf Wildgerichte spezialisiert. Das Lokal bereichert so den neu gestalteten Kirchenplatz in Purgstall und fügt sich mit seinem Angebot in die vorhandenen Lokale und Geschäfte ein.

„Der „nah, sicher!“-Aktion kommt in ihrem Jubiläumsjahr aufgrund der aktuellen Herausforderungen eine noch größere Bedeutung zu. Gerade jetzt brauchen unsere regionalen Betriebe volle Unterstützung, um auch diese schwierigen Zeiten zu überdauern. Mit der Aktion möchten wir gemeinsam das Bewusstsein für Regionalität stärken und ein Zeichen für unsere NÖ Nahversorger setzen“, betonen Servus, Ebner und Nemecek.

Die Aktion „nah, sicher!“ wird seit 20 Jahren von der Volkspartei NÖ gemeinsam mit dem Wirtschaftsbund NÖ und seit 2020 auch gemeinsam mit dem NÖ Bauernbund durchgeführt.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.