Puchenstuben: Gemeinde übernimmt den Nah & Frisch-Markt

Ein dreiviertel Jahr hatte man in Puchenstuben nach einem Nachfolger für Horst Fahrnberger, der mit 1. Jänner in Pension gegangen war, gesucht. Vergeblich. Zwar führt seit 1. Jänner Fahrnbergers Lebensgefährtin Henriette Deuretzbacher den Nah- & Frisch-Laden noch bis September weiter. Dann wäre aber Schluss gewesen mit dem einzigen Nahversorger in Puchenstuben.

Jetzt geht es doch weiter. Die Gemeinde Puchenstuben, die auch Besitzer des Gebäudes ist, springt ein. „Wir haben uns nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde entschieden, den Laden zu übernehmen, weil es einfach sonst keinen Nahversorger mehr bei uns im Ort gegeben hätte. Und das wäre für alle Einwohner, Betriebe und auch Gäste ein Schlag ins Gesicht gewesen. Denn selbst wenn man in unserem 50 m² großen Supermarkt vielleicht keine Großeinkäufe tätigt, dann sollte es sich trotzdem halbwegs mit einer schwarzen Null ausgehen“, hofft Bürgermeister Helmut Emsenhuber.

Vor allem das Frühstücks- und Jausengeschäft sei sehr wichtig. Deshalb hat man auch Montag bis Samstag täglich nur von 5.30 Uhr bis 11 Uhr geöffnet. „Diese Zeiten haben sich in den letzten Monaten etabliert“, weiß Henriette Deuretzbacher.

Mit Evelyn Leitner hat man auch schon eine 30-Stunden-Kraft für den Laden aufgenommen. Eine zweite Mitarbeiterin (rund 15 Stunden) wird noch gesucht.

