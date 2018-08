So auch in dieser Sommersaison: Die bereits sehr beliebten Sonnenaufgangsfahrten werden dieses Jahr erstmalig mit einer professionellen Yoga-Session ergänzt: Unter dem Titel „Namasté am Berg“ können Anfänger und Fortgeschrittene am 26. August und am 8. September auf 1.770 Meter unter der Anleitung von Yoga-Trainerin Alex aus Lunz bei herrlichem Bergpanorama in den Tag starten. Die Session beginnt um 6 Uhr neben dem JoSchi Berghaus. Es kann jeder mitmachen, der Lust hat. Das Mitnehmen einer eigenen Yogamatte wird empfohlen.

Ludwig Fahrnberger

Wir empfehlen, zuerst den wundervollen Sonnenaufgang auf der 360°Skytour zu genießen, danach mit Yoga in den Tag zu starten und anschließend, entspannt das ausgiebige Bergfrühstück im Joschi Berghaus zu genießen.

Die Vierersesselbahn Hochkarbahn bringt die Gäste bereits eine Stunde vor Sonnenaufgang direkt zum Hochkar Vorgipfel auf 1770m. Von hier aus sind es nur wenige Meter bis zur spektakulären Hochkar 360°Skytour. Der 900m lange Rundweg mit Aussichtsplattform bietet einen herrlichen Ausblick auf die umliegende Bergwelt und auf über hundert 2000er Gipfel.

Der Sonne entgegen Package inkl. Frühstück und Berg- Talfahrt kostet € 29,- und ist bei der Talstation zu erwerben. Die Yoga Session ist 2018 gratis.

Für alle Langschläfer gibt es die Möglichkeit, an vier Sonntagen in der Sommersaison einen Bergbrunch im Joschi Berghaus zu genießen (siehe weitere Höhepunkte).

Weitere Sonnenaufgangsfahrten am Hochkar:

26.8.2018: erste Bergfahrt 04:45 Uhr – mit Yamasté Yoga Session

8.9.2018: erste Bergfahrt 05:00 Uhr - mit Yamasté Yoga Session

Für alle Sonnenaufgangs- und Bergbrunch-Termine wird für Gruppen ab 10 Personen um Anmeldung unter 0664-2233869 gebeten.