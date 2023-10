In Steinakirchen werden Traditionen gepflegt

Der Nationalfeiertag wird in Steinakirchen mit einer schönen Tradition gefeiert. Es gibt ja die besondere Situation, dass sich im großen Pfarrgebiet mit Wang, Steinakirchen und Wolfpassing drei politische Gemeinden befinden. An diesem Festtag kommen daher die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mit ihren Bürgermeistern in die Kirche, um gemeinsam ein heilige Messe zu feiern. Pfarrer Hans Lagler bedankte sich im Rahmen der Predigt für das Engagement um die Weiterentwicklung der Region. Mit dem Singen der Bundeshymne wurde der Gottesdienst abgeschlossen. Anschließend luden Vizebürgermeisterin Iris Steindl (Steinakirchen), Bürgermeister Franz Sonnleitner (Wang) und Bürgermeister Friedrich Salzer (Wolfpassing) alle Gemeinderäte, die sich zu dieser heiligen Messe Zeit nahmen, zu einem gemütlichem Beisammensein ein. Mit dabei waren unter anderem auch Steinakirchens Alt-Bürgermeister Josef Schagerl und Steinakirchens designierter neuer Bürgermeister – die Wahl findet am kommenden Freitag statt – Christian Lothspieler.