23.679 Stimmen wurden am Sonntag in den Wahllokalen des Bezirks abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,8 Prozent (ohne Wahlkarten!), fünf Prozent unter dem Ergebnis ohne Wahlkarten von vor zwei Jahren (76,8 Prozent) und gleich 14,5 Prozent unter dem endgültigen Ergebnis 2017. Allerdings auch die Zahl der ausgestellten Wahlkarten lag mit 4.373 um 724 Stück höher als 2017. Das heißt, der Anteil der Wahlkartenwähler im Bezirk lag bei 13,3 Prozent

Die meisten Wahlkarten wurden in den Gemeinden Purgstall (566) und Scheibbs (556) ausgestellt. Prozentuell lag der Anteil der Wahlkartenwähler in Gresten (16,4 Prozent) und Scheibbs (16,3 Prozent) am höchsten.

Die Motivation für den Gang zur Urne war in Wolfpassing am stärksten. 78,3 Prozent der Wolfpassinger nahmen von ihrem Wahlrecht Gebrauch. 2017 waren es noch 81,4 Prozent. Die Bezirkshauptstadt Scheibbs ist das Schlusslicht in punkto Wahlbeteiligung. Nur 66,6 Prozent der Bürger gaben ihre Stimme ab. 2017 waren es 72,8 Prozent.