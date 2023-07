Drei Schaugärten aus dem Bezirk Scheibbs erhielten „Goldenen Igel“

Vollbild

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Rudolf und Roswitha Fössl zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege des Schaugartens Kräutergarten Kanlehen in Ybbssteinbach im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliertMonika Vesely zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege des Schaugartens KräuterKraftWerk in Steinakirchen am Forst im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Andrea Fahrnberger zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege des Schaugartens Erlebnis Mendlingtal im vergangenen Jahr.

