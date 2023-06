Fünf „Goldene Igel“ für Vorbildgemeinden im Scheibbser Bezirk

Vollbild

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Gemeinderätin Eva Maria Riegler zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Gemeinde Gresten-Land im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Gemeinderätin Erika Hölzl zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Walter Seiberl (links) und Umwelt-Gemeinderat Stefan Fahrnberger zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Franz Aigner und Christoph Hiesberger zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Stadtgemeinde Scheibbs im vergangenen Jahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert Bürgermeister Josef Leitner (links) und Thomas Lichtenschopf zur Auszeichnung Goldener Igel von Natur im Garten für ökologische Grünraumpflege in der Stadtgemeinde Wieselburg im vergangenen Jahr.

