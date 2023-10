Zwei zertifizierte Grünraumpfleger aus Wieselburg

Niederösterreich verfolgt ein großes Ziel: Alle Parks und öffentlichen Grünflächen sollen biologisch gepflegt werden. Dafür benötigt es Fachkräfte in den Gemeinden. Die Absolventinnen und Absolventen des „Natur im Garten“-Lehrgangs „Ökologische Grünraumpflege“ verfügen über eine theoretische und praktische Ausbildung zur naturnahen Pflege von Grünräumen. Das Basiswissen zur ökologischen Grünraumpflege zu Wiesen, Bäumen, Sträuchern, Staudenbeeten, aber auch zu Bauten wie zum Beispiel Wegen, Zäunen sowie speziellen Grünräumen wie Friedhöfen oder Sportplätzen wird vor allem auf Projektbaustellen in Gemeinden praxisnah vermittelt. Aus Wieselburg haben Elfriede Wagner und Roland Wieser in diesem Jahr den Lehrgang mit Auszeichnung abgeschlossen.

Der nächste Lehrgang startet am 19. März 2024. Anmeldungen können bis 15. Februar per Telefon unter der Nummer +43 (0)2742/74333 oder per Mail an „gartentelefon@naturimgarten.at“ erfolgen.