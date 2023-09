Naturerlebnis Lunzer Haus der Wildnis präsentiert neue Gruppenpackages

Foto: C.S HDW

V ier einfach zu buchende Pakete vereinen spannende Führungen im Haus der Wildnis mit Kulinarik in Lunz am See. Darüber hinaus locken Outdoor-Erlebnisse im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal.

Rechtzeitig zum Start der Wandersaison präsentiert das Haus der Wildnis neue, einfach buchbare Gruppenpackages. Das Angebot reicht von einem Nachmittag im Haus der Wildnis mit Kaffee und Kuchen bis hin zum Wildnis-Wochenende mit Übernachtung und Outdoor-Programm. „Mit unserem neuen Angebot machen wir unser Haus dem Gruppenmarkt noch besser zugänglich“, erklärt Katharina Pfligl aus dem Leitungsteam vom Haus der Wildnis: „Es ist für alle Zielgruppen etwas dabei: vom gemütlichen Nachmittag im Haus der Wildnis mit Kaffee und Kuchen über Angebote mit Exkursionen ins Wildnisgebiet bis hin zum kompletten Wildnis-Wochenende mit Übernachtung und Restaurantbesuch. Nach zwei Jahren sehr erfolgreichem Ausstellungsbetrieb steigt nicht nur stetig das Interesse an unserem Haus, sondern auch die Nachfrage nach einem intensiveren Natur-Erlebnis.“ Das Bronze-Paket für Wildnis-Neulinge ist um 30 Euro pro Person erhältlich.

Das Silber-Paket für Wildnis-Fortgeschrittene kostet 50 Euro/ Person, das Gold-Paket für Wildnis-Erprobte 100 Euro. Für Wildnis-Profis gibt es das Platin-Paket um 350 Euro. Das Team vom Haus der Wildnis unterstützt bei der Planung und berät auch gerne im Hinblick auf weitere Ziele in der Region. Im Haus der Wildnis wird auf 700 Quadratmetern interaktiver Ausstellung Wissen um die Zusammenhänge in der Natur und die besondere Bedeutung von unberührten Wäldern vermittelt. Das UNESCO- Weltnaturerbezentrum gehört zum Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal, das mit dem Rothwald den letzten Urwaldrest des Alpenbogens bewahrt. Link zu den Gruppenangeboten:https://www.wildnisgebiet.at/haus-der-wildnis-gruppenaktivitaten/wildnis-erlebnisse-fur-gruppen