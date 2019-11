Im Zelt schlafen, Raubtierfütterungen erleben und reger Wissensaustausch zu den Themen Nahrung, Umwelt, Industrie und Menschen stand beim Feriencamp der Naturfreunde Wieselburg am Programm. Und das stand ganz im Zeichen einer „Reise um die Welt in sechs Tagen“. Mit dem Feriencamp nahmen die Naturfreunde beim Wettbewerb zum Umweltpreis „Goldene Murmel“ teil und landeten österreichweit auf dem zweiten Platz.

Voraussetzung dafür war der Sieg in Niederösterreich, danach ging es in den Bundesentscheid. „Bisher hatten wir schon zweite und dritte Plätze in Niederösterreich und auch einen dritten Platz österreichweit. Aber das ist nun unser bestes Ergebnis“, freut sich Robert Picker, Vorsitzender der Naturfreunde Wieselburg.

Insgesamt nahmen 33 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren am Feriencamp teil. Dabei wurden die Kontinente durchleuchtet und verschiede Punkte gegenübergestellt wie Nahrung, Umwelt, Industrie und Menschen. Ein Ganztages-Ausflug führte die Gruppe in den Tierpark Haag, wo die Tierwelt der Kontinente erarbeitet wurde. „Wir erhielten eine Führung, wo wir speziell über Raubkatzen der verschiedenen Kontinente informiert wurden. Wir durften außerdem an einer Fütterung der Raubtiere, sogar Tiger, teilnehmen“, berichtet Picker.

Das Thema Umwelt spielt aber generell eine große Rolle bei den Naturfreunden. „Wie versuchen im Zuge verschiedener Aktivitäten, den Kindern das Thema näherzubringen“, betont er. Das Preisgeld von 300 Euro wird übrigens in das nächste Feriencamp investiert.