Naturparkregion: Gespräche im Zeichen des Klimawandels

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen und deren Lebensgrundlagen sind in vielen Bereichen bereits spürbar. Auch vor der Naturparkregion Ötscher-Tormäuer macht die Klimakrise nicht halt. Konkrete Lösungen und Reaktionen der Naturparkregion auf den Wandel müssen allerdings noch erarbeitet werden. Das KLAR!-Programm des Naturparks Ötscher-Tormäuer beschäftigt sich genau mit diesen Anpassungsansätzen an die unausweichlichen Folgen des Klimawandels und versucht, konkrete Maßnahmen umzusetzen.

Ein wichtiger Schritt, so sieht es das KLAR!-Konzept der Region vor, ist es, über den Klimawandel und dessen negative Effekte zu sprechen, wodurch man ein gesellschaftliches Bewusstsein bilden kann.

Mit den „KLAR!en Naturpark-Gesprächen“ startet der Naturpark deshalb eine Veranstaltungsreihe, in der die Bewohnerinnen und Bewohner der Region eingeladen werden, sich zu unterschiedlichen, teils noch nicht so prominenten Themen, auszutauschen.

In den Gemeinden Gaming, Puchenstuben, Annaberg und Mitterbach wird es an jedem Montag im September die Möglichkeit geben, mitzureden, mitzudenken und mitzudiskutieren. Anwesende Expertinnen und Experten werden an jedem Abend einen kurzen Input liefern. Der Fokus liegt dann jedoch auf den Gesprächen und brennenden Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Für das leibliche Wohl und eine nette Atmosphäre wird gesorgt. Bei Interesse an den Naturpark-Gesprächen, ist eine Anmeldung unter https://www.naturpark-oetscher.at/klare-naturpark-gespraeche erbeten.

Die Naturpark-Gespräche im Überblick

Am 4. September wird ab 17.30 Uhr bei Bruckners Erzbräu in Gaming über „Frauen am Land – Idyll oder Endstation“ diskutiert. Folgende Fragen stehen dabei im Fokus: Wie ändert sich unsere Gesellschaft? Welche Rolle spielen Frauen bei der Anpassung an den Klimawandel? Und bleibt der ländliche Raum für Frauen lebenswert?

„Winter ohne Schnee – Ein Blick auf Morgen“ lautet der Titel des Naturpark-Gesprächs am 11. September ab 17.30 Uhr in der Erlaufstauseeschänke in Mitterbach. Diskutiert werden folgende Fragen: Wie ändert sich der Wasserhaushalt in der Region? Werden wir in Zukunft genug Wasser haben, um unsere Almtiere zu versorgen? Und wem gehört das Wasser und müssen wir es verteilen?

In der Hallerstub’n in Puchenstuben dreht sich am 18. September ab 17.30 Uhr alles um das Thema „Früher war alles besser – oder etwa nicht?“. Konkret sollen die Fragen „Was bringt die Zukunft in der Landwirtschaft? Welche Perspektiven kann es geben? Und wie haben Menschen früher auf Veränderungen reagiert?“ beantwortet werden.

„Im Wald wird es eng – weil dort ist es kühl“ lautet das Gesprächsthema am 25. September ab 17.30 Uhr in der Ötscher-Basis Wienerbruck. Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen: Wie steht es um den Wald in der Region? Kommen Konflikte bei der Waldnutzung auf uns zu? Und wie können wir damit umgehen?