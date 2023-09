Gesamtes Wildnisgebiet ab sofort UNESCO-Weltnaturerbe

Die Steiermark hat nun auch offiziell eine UNESCO-Weltnaturerbe-Stätte: Das Lassingtal, das zusammen mit Dürrenstein in Niederösterreich ein 70 Quadratkilometer großes Wildnisgebiet beherbergt, wurde 2021 unter Naturschutzlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) unter strengen Schutz gestellt. Durch den Zusammenschluss mit Dürrenstein entstand ein europaweit einmaliges Schutzgebiet mit dem größten noch vorhandenen Urwald des Alpenbogens.

Der steirische Teil war bisher noch nicht offiziell UNESCO-Weltnaturerbe, doch am Donnerstag wurde dem Gebiet im Norden der Steiermark vom UNESCO-Komitee der Titel zugesprochen, hieß es aus dem Büro der Landesrätin. Die Steiermark zählt somit zu einer von weltweit 218 Weltnaturerbe-Stätten.

Im August 2021 wurde das Schutzgebiet auf insgesamt 7.000 Hektar in die Steiermark verdoppelt und der Name auf Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal geändert. Schon damals freuten sich die steirische Landesrätin Ursula Lackner und ihr NÖ-Amtskollege LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf über diese „Errungenschaft für den Naturschutz". Foto: NLK Filzwieser, NLK Filzwieser

„Das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal ist etwas ganz Besonderes – das ist nun auch mit der Erhebung zum Weltnaturerbe bestätigt. Denn damit zählt es zu den ganz besonderen Gebieten unserer Erde – wie das Great Barrier Reef in Australien oder die Galapagos-Inseln im Pazifik", freute sich Lackner. Das Gebiet im Norden der Steiermark rund um den weitgehend unregulierten Lassingbach in den Gemeinden Landl und Wildalpen umfasst etwa 3.500 Hektar unberührte Natur.

Das Lassingtal ist damit so wie das Wildnisgebiet Dürrenstein mit seinem 400 Hektar großen Urwald Rothwald Teil eines europäischen Netzwerks an Buchenwäldern, die unter dem Titel „Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas" zusammengefasst sind. Das Netzwerk umfasst inzwischen 94 Teilflächen in 18 Staaten Europas.

Auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf gratuliert

„Seit 20 Jahren Wildnisgebiet, seit sechs Jahren UNESCO-Weltnaturerbe und seit ewigen Zeiten Urwald. Wir können zu Recht stolz auf unser einzigartiges Wildnisgebiet sein. Umso mehr freut es mich, dass die UNESCO-Welterbe-Klassifizierung nun auch auf den steirischen Teil ausgedehnt wurde“, freut sich Niederösterreichs LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) über diesen grenzüberschreitenden Naturschutz-Erfolg und gratuliert seinen steirischen Kollegen, Naturschutzlandesrätin Ursula Lackner und Nachhaltigkeitslandesrat Johann Seitinger (ÖVP).

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal. Foto: Theo Kust , theo kust

Charakteristisch und einzigartig ist das hohe Alter der Bäume, die zwischen 400 und bis 1.000 Jahre alt sind. Das Gebiet ist Heimat für Habichtskauz, Luchs und viele weitere äußerst seltene Tier- und Pflanzenarten. Den Grundstein für den Erhalt der Wälder hat 1875 der damalige Besitzer Albert Rothschild gelegt, der verfügt hat, dass der sogenannte Rothwald nicht forstlich genutzt und sich weiterhin selbst überlassen werden soll. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde das Gebiet von Niederösterreich unter strengen Naturschutz gestellt, sukzessive erweitert und eine Wildnisgebietsverwaltung etabliert, die seit 2021 im neuen „Haus der Wildnis“ in Lunz am See situiert ist. Das Wildnisgebietszentrum ist seither auf einer Ausstellungsfläche von rund 700 m² zugleich auch Informationszentrum für Jung und Alt, Forschungseinrichtung und Anlaufstelle und Ausgangspunkt für Expeditionen und Wanderungen.