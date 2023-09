Brückenheiliger wacht über älteste Scheibbser Brücke

Die Scheibbser Bürgerschaft war 1554 Triebfeder zur Errichtung der Römerbrücke durch Johann Valentin Staudinger. Sie war ein wichtiger Teil der Infrastruktur für den Handel an der Dreimärkterstraße mit Purgstall und Gresten und ist die älteste Brücke in der Stadtgemeinde Scheibbs und zugleich im gesamten Erlauftal. „Der erste Nachweis, dass es hier zuvor schon einen Steg gegeben hat, stammt aus dem Jahr 1334. Ein weiteres Indiz, dass es diesen Steg aber schon davor gegeben hat, findet man mit dem 1316 errichteten Steghof am linken Erlaufufer“, schildert Stadtarchivar Josef Schagerl.

Ein Foto aus dem Jahr 1865 zeigt, dass sich auf den Steinbrüstungen in der Mitte der Brücke eine Statue des Heiligen Nepomuk und eine Dreifaltigkeitsstatue befanden. Als diese Steinbrüstungen um 1870 durch ein Eisengeländer ersetzt wurden, hat man die Dreifaltigkeitsstatue in nächste Nähe zur Brücke zum Steghof versetzt, wo sie heute noch steht. Die Statue des Heiligen Johannes Nepomuk wurde angeblich später von einem Bauern mit dem Wagen umgefahren und in die Erlauf gestoßen. Die Trümmer wurden einige Zeit im Steghof aufbewahrt, ehe sie die Russen 1945 endgültig in der Erlauf versenkten.

Erst 1989 bekam die Römerbrücke wieder eine Nepomuk-Statue. Auf Anregung der Künstlerin und damaligen Scheibbser Lehrerin Jolanthe Haßlwander ließ die Stadtgemeinde unter Bürgermeister Leopold Gansch vom Scheibbser Bildhauer Josef Lechner eine Nepomuk-Statue in Eichenholz errichten, die am rechten Brückenkopf der Römerbrücke aufgestellt wurde.

Sanierte Statue und neuer Platz

Die mehr als 30 Jahre hatten der Statue aber schon immens zugesetzt. Erneut war es jetzt die Stadtgemeinde, die sich nun für eine Sanierung der Statue entschlossen hat, um dieses Kulturgut zu erhalten. Walter Reiter zeigt sich dafür verantwortlich. „Es war mir eine besondere Ehre, das Werk meines Stammtischfreundes Josef Lechner zu sanieren, wobei die Hauptthematik war, die Risse auszufüllen und die rund 80 Kilogramm schwere Statue wieder witterungsbeständig zu machen“, schildert Reiter.

Nun hat die Nepomuk-Statue auch einen neuen Platz auf der linken Erlaufuferseite bekommen – inklusive gemauerten Steinsockel (Bauhof Scheibbs), Blechdach (Firma Bachler aus Lunz) und eigenem historischen Schild über die Geschichte der Römerbrücke. In der Vorwoche segnete Pfarrer Anton Hofmarcher in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste mit Bürgermeister Franz Aigner und Anneliese Lechner, der Gattin von Josef Lechner an der Spitze, die restaurierte Statue. Für die musikalische Umrahmung sorgte wie schon 1989 ein Bläsertrio der Stadtkapelle Scheibbs, dem damals wie heute Siegfried Rabl sen. angehörte.