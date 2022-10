Netzwerk im Sinne der Energieeffizienz

Die Stadtgemeinde Wieselburg war am Donnerstag Austragungsort des jüngsten Vernetzungstreffens der mittlerweile 65 e5-Gemeinden in Niederösterreich. Gemeinden, die sich den Themen Energieeffizienz und Klimaschutz verschrieben haben, nach strengen Vorgaben auditiert werden und damit auch Vorbilder für viele andere Gemeinden im Land sind. Drei dieser 65 Gemeinden – Großschönau, Baden und Wieselburg – haben mittlerweile den höchsten Status, die fünf „e“, erreicht und sind Träger des European Energy Award Gold.

Beim Vernetzungstreffen am Donnerstag gab es neben dem traditionellen „Stadtspaziergang“, wo diverse Umweltprojekt vor Ort besichtigt wurden, auch einen intensiven Erfahrungs- und Ideenaustausch der e5-Protagonisten der Gemeinden. Zudem gab es vier Jubiläen zu feiern. Denn vier blau-gelbe Gemeinden sind heuer seit zehn Jahren im e5-Programm: Ober-Grafendorf, Pitten, Allhartsberg und Wieselburg. „Ihr übernehmt Verantwortung in Euren Bereichen, das Beste zu machen, was möglich ist. Das e5-Programm ist ein knallhartes Leistungsprogramm, dessen Output ansteckend für andere Gemeinden sein soll und ist – ansteckend hier in positivem Sinne gemeint“, betonte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und bedankte sich bei allen e5-Protagonisten und den Beraterinnen und Beratern der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu), die das e5-Programm professionell begleiten.

2023 steht das nächste internationale Audit bevor

Für Wieselburg steht 2023 ein besonderes Jahr bevor. Das stellt sich die Stadtgemeinde wieder einem internationalen Audit, bei dem das fünfte „e“ erfolgreich bestätigt werden soll. Dementsprechend ambitioniert sind die Ziele, die sich das e5-Team gesteckt hat. Die Maßnahmen reichen von ressourcenschonender Mobilität über CO₂-Reduktion bis hin zu mehr Spaß an der Bewegung. In Planung sind unter anderem die Kühlwassernutzung von der Brauerei Wieselburg für die Bewässerung von Fußball- und Tennisplatz, das Projekt „StreetTREE“ gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien, der Aufbau eins Nahwärme-Netzes, die Gründung von Energiegemeinschaften, der weitere massive Ausbau von PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden oder der Ausbau der Radwege im Stadtgebiet.

„Investitionen in die Ökologie rentieren sich und bringen auch mehr Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Gemeinde. Aber Klimaschutz ist ein Ziel, das nur im Miteinander zu erreichen ist. Es ist ein Zusammenspiel zwischen der Gemeindepolitik, dem e5-Team, dem Bauamt, dem Bauhof und der Bevölkerung unter professioneller Begleitung durch die eNu. Nur wenn man sich entschieden mit ganz konkreten Projekten dem Klimawandel entgegenstemmt, wird uns die Klimawende gelingen“, ist Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ) überzeugt.

Das ist e5:

e5 ist ein internationales Programm zur Qualifizierung und Auszeichnung von Gemeinden, die durch den effizienten Umgang mit Energie und der verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energieträgern einen Beitrat zu einer zukunftsverträglichen Entwicklung unserer Gesellschaft leisten wollen.

