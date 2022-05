Premiere für Wieselburger Messe-Doppel

Vollbild

Eine Premiere auf der Wieselburger Messe feiert das Ponsse Full-Range-Trainingssystem, bei dem man in einem Harvester-Simulator Platz nehmen kann. Im Rahmen der Wieselburger Messe findet auch die Europameisterschaft der Holzsportler statt. Am Donnerstag und Freitag gibt es einige Shows, am Samstag die Qualifikation, am Sonntag den Wettbewerb. Die Austrian Amadeus-Award-Gewinnerin „Die Mayerin“(Ulrike Maria Mayer) wird am Freitagabend in Wieselburg auf der Bühne in der Halle 11 ihre Hits wie „Sternschnuppn“, „Indigo“ oder „Dahoam“ zum Besten geben.

