Es ist fix: Scheibbser Innenstadt bekommt neuen Billa-Markt

Schon seit 2019 laufen die Gespräche und Planungen seitens des REWE-Konzerns, den 1986 in der Erlaufpromenade errichteten Billa-Markt zu modernisieren. Doch Corona und zuletzt noch notwendige, aber etwas langwierigere Formalitäten mit dem Grundeigentümer - der Grund gehört der Privatstiftung des ehemaligen Billa-Gründers Karl Wlaschek - haben den Baustart sukzessive verzögert.

Jetzt ist es aber endlich so weit. Am letzten Freitag im April erfolgte die endgültige Bau- und Gewerbeverhandlung. Mitte Juni soll der Baustart erfolgen. Ab dann wird der Billa-Markt in der Erlaufpromenade geschlossen sein. Die Billa-Kundinnen und -Kunden müssen sich aber nicht wirklich umgewöhnen. Denn in nur knapp einem Kilometer Entfernung gibt es in der Rutesheimerstraße den nächsten Billa-Markt.

Libro-Filiale hat bereits geschlossen

Die seit 1986 ebenfalls in diesem Gebäude im Obergeschoß untergebrachte Libro-Filiale hat bereits seit der letzten Aprilwoche geschlossen. Libro ist damit in Scheibbs Geschichte. Da Libro zur Pagro-Handelsgesellschaft gehört und Pagro in Scheibbs einen eigenen Markt betreibt, hat man sich entschlossen, die Libro-Filiale mit Beginn des Neubaus des Billa-Marktes endgültig zu schließen. „Wir haben natürlich einige Male versucht, auch Libro in der Stadt zu halten. Aber da haben wir uns leider die Zähne ausgebissen“, erklärt Bürgermeister Franz Aigner.

Umso erfreuter zeigt er sich aber, dass es jetzt definitiv mit dem Umbau des Billa-Marktes klappt. Das alte Gebäude wird komplett abgerissen. Ab Ende November des heurigen Jahres soll die Kundinnen und Kunden dort ein völlig neuer, moderner und deutlich vergrößerter Markt erwarten. „Unsere Produktauswahl wird sich deutlich verbessern, aber der Markt selbst bleibt auch weiterhin unter 1.000 m² Verkaufsfläche und auf alle Fälle ein Billa-Markt“, erklärt Karin Dorfner, Pressesprecherin der Rewe-Group auf NÖN-Anfrage.

Neuer Markt auf Bahnhofstraßenniveau mit Tiefgarage

Der künftige Markt selbst wird sich am Niveau der Bahnhofstraße befinden. Das Gebäude wird nur mehr eingeschoßig sein. Dafür kommt eine Tiefgarage hinzu. „Insgesamt erhöhen wir die Anzahl der Parkplätze direkt beim Markt sowohl an der Oberfläche als auch in der Tiefgarage um 17 Stellplätze“, weiß Dorfner. Von der Tiefgarage wird es auch einen Lift direkt in den Markt geben. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Bahnhofstraße.

Durch die Erweiterung der Sortimente und vor allem auch der Frischebereiche sucht Billa aktuell nach Verstärkungen im Team. „Wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bewerben kann man sich entweder direkt im Markt oder online unter karriere.billa.at“, erklärt Dorfner.

Der aus dem Jahr 1986 stammende Billa-Markt in der Erlaufpromenade wird ab Mitte Juni neu errichtet. Foto: Christian Eplinger

