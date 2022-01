FF-Haus Oberndorf: Einzug in drei Monaten

Bald, sehr bald, ist es für die Oberndorfer Florianis vorbei mit Umziehen neben den Fahrzeugen, fehlenden Duschen, unzureichenden Schulungsräumen und Platznöten. Denn voraussichtlich Anfang April können sie ihr neues Feuerwehrhaus beziehen, an dem sie seit Herbst 2020 fleißig gewerkt haben.

Rechtzeitig vor dem Winter sind die Fassade und der Außenbereich fertig geworden. Lediglich der Schriftzug und das Feuerwehr-Emblem am Schlauchturm fehlen noch. Der Parkplatz mit 27 Stellplätzen ist asphaltiert und die Grünanlagen sind humusiert und bepflanzt. „Die Innenarbeiten sind bereits abgeschlossen, Maler, Fliesenleger, Installateure und Elektriker sind fertig“, sagt Kommandant Georg Groiss. „Derzeit laufen schon die Einrichtungsarbeiten. Wir montieren die Möbel in den Schulungsräumen, den Büros und in der Küche sowie die Regale in den Werkstätten und Lagerräumen.“ Fertig eingerichtet sind die Damen- und Herren-Umkleiden und die Bekleidungskammer.

Insgesamt wird das vom Planungsbüro Höfer geplante Feuerwehrhaus mit 2,1 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Kosten tragen zu je einem Drittel Landesfeuerwehrverband, Gemeinde und die FF selbst.

Einsatzspektrum der FF verlangt mehr Ausbildung

Das verlangt den Florianis viele Stunden in Eigenarbeit ab. Im Moment, sagt Kommandant Groiss, sei man „voll im Zeitplan“. Der muss genau eingehalten werden, denn die Einweihung soll schon am 11. Juni zur Feier des 150-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf stattfinden. „Wir warten nur noch auf die Zusagen der Ehrengäste, dann können wir den Termin genau festlegen“, sagt der Kommandant. Zuerst steht aber noch der Umzug aus dem alten Haus bevor, dem die Florianis ohne Wehmut Adieu sagen. „Es stammt aus den 80ern und war einfach nicht mehr zeitgemäß“, sagt Kommandant Georg Groiss. „Das Einsatzspektrum der Feuerwehr hat sich in den vergangenen Jahrzehnten so vergrößert, dass die Ausbildung immer wichtiger wird. Den Platz dafür haben wir jetzt mit unserem neuen Schulungssaal. Auch die ständig wachsende, moderne Ausrüstung findet im neuen FF-Haus endlich genügend Platz.“