Neubesetzung Eine neue Notarin für Gaming

Simone Gloria Engelbrechtsmüller übernimmt mit August das Notariat in Gaming. Foto: privat, privat

M it 7. August tritt Simone Gloria Engelbrechtsmüller als erste Frau in der Geschichte des Notariats Gaming das Amt der öffentlichen Notarin an.

Die 35-Jährige wird die Amtskanzlei oberhalb des Gaminger Gemeindeamtes eröffnen. Bis zu ihrem Amtsantritt gibt es für die Juristin, die aktuell als Substitutin im Notariat Amstetten II angestellt ist, noch einiges Organisatorisches zu erledigen. Denn neben einer neuen Kanzleiausstattung werden die IT-Infrastruktur komplett erneuert, ein Kanzleiverwaltungsprogramm angeschafft und die Räumlichkeiten in dem historischen Gebäude renoviert. Als Notarin wird Simone Gloria Engelbrechtsmüller aufgrund der Verteilungsordnung für die Gemeinden Gaming, Göstling, Gresten, Gresten-Land, Lunz am See, Randegg und Reinsberg zuständig sein. Sie führt im Auftrag des Gerichtes Verlassenschaftsverfahren, aber auch Beglaubigungen, die Vertragsgestaltungen bei Kauf oder Schenkung, Übergabsverträge sowie Vorsorgevollmachten bis hin zur Patientenverfügung durch. „Ich freue mich darauf, in dieser wunderschönen Umgebung arbeiten zu dürfen und die Bevölkerung bestmöglich notariell zu betreuen“, meint Engelbrechtsmüller, die auch noch Mitarbeiter sucht. Infos und Bewerbungen: simone.engelbrechtsmueller@notar.at