Flammende Familienweihnacht und Schwarze Grafen .

In Neubruck bei Scheibbs war einiges los an diesem Wochenende. Am Samstag und Sonntag (noch bis 18 Uhr geöffnet) fand die flammende Familienweihnacht statt, bei der zahlreiche Aussteller ihre handwerklichen Produkte im stimmungsvollen Ambiente des Töpperschlosses präsentierten und vor allem auch die Kinder jede Menge Möglichkeiten zum Betätigen hatten.