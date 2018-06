Zum vierten Mal organisierten die Bio-Produzenten der Region Eisenstraße NÖ am Sonntag den „Bio-Naschmarkt“ am Schlossareal.

Früh am Morgen öffnete der Himmel am Sonntag noch einmal seine Schleusen. Der vierte „Eisenstraße Bio-Naschmarkt“ wankte kurz, aber er fiel nicht. „Wenn es so weiter geregnet hätte, hätten wir absagen müssen. Aber zum Glück kam die Sonne und wir konnten unser Programm durchziehen und uns über sehr viele Besucher freuen“, jubelte Chef-Organisatorin Leopoldine Adelsberger.

An die 20 Aussteller präsentierten ihre Bio-Produkte am Schlossareal. Dazu gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie.