Nach dem Tod des Scheibbser Dechanten ist die heurige Ausgabe am Samstag, 24. Juli, eine ganz spezielle. Berthold Panzenböck trägt gemeinsam mit Marianne Schragl Texte vor. Das Motto lautet „Trost und Hoffnung“.

Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, die Töpperkapelle wird mit Kerzenlichtern geschmückt. „Karl Hasengst war ein großer Unterstützer der Töpperkapelle. Deshalb möchten wir an diesem Abend besonders an ihn denken“, sagt Fördervereinsobmann Johann Schragl. Bei Schlechtwetter weichen die Organisatoren auf die Kapuzinerkirche Scheibbs aus. Die freiwilligen Spenden dienen für laufende Revitalisierungsarbeiten an der Töpperkapelle. So soll heuer der historische Luster saniert und wieder in der Kapelle angebracht werden.