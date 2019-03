KulturOrt Schloss Neubruck

Der Verein „KulturOrt Schloss Neubruck“ will das Schloss als Drehscheibe regionaler Kulturveranstaltungen etablieren. Am Bild: Obfrau Ursula Zechner (bunte Bluse) mit den weiteren Gründungs-Vorstandsmitgliedern, von links: Clemens Oelmann (in Vertretung von Andreas Purt, Mostviertel Tourismus), Stefan Hackl (Eisenstraße, Schriftführer), Joseph Hofmarcher (Sound Architecture), Denise Möser (Neubruck Immobilien GmbH, Kassierin), Marianne Resch, Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger (Neubruck Immobilien GmbH, Obfrau-Stellvertreter), Roland Teufel (Elektro Solutions), Bürgermeisterin Christine Dünwald-Specht, Adi Strigl (Holzbau Strigl), Leopold Aigelsreiter (Allianz Agentur Aigelsreiter) sowie Johann Berger (Gastwirtschaft Neubruck).