Bis zum Beginn der Radsaison ist es noch etwas hin, aber in Lunz laufen bereits die Vorbereitungen für die neue Attraktion für Radfans an: Ab 4. April startet Johannes Eßmeister mit dem bislang aus Ruprechtshofen bekannten Schienenradl-Betrieb in Lunz.

privat Johannes Eßmeister beim Montieren der Verkehrsschilder, die auf den Schienenradl-Betrieb hinweisen. privat

„Ich freue mich sehr, denn hier finden wir Top-Bedingungen und eine Strecke in gutem technischen Zustand vor. Außerdem gibt es keine Steigungen“, sagt Eßmeister. Alles Dinge, die für den Betreiber ausschlaggebend waren, um sein Schienenradl von Ruprechtshofen nach Lunz zu verlegen. Die fünf Kilometer lange Strecke führt vom Bahnhof Lunz bis nach Klein Großau und verläuft entlang des idyllischen Ybbsflusses.

Zudem gibt es auf der Tour keine Straßenkreuzungen, die für gefährliche Situationen sorgen könnten und auch die Querung vom Ybbstalradweg und Hausausfahrten ist nur spärlich.

„Das ist ein weiterer Vorteil gegenüber unserer bisherigen Strecke in Ruprechtshofen. Außerdem finden wir hier ein ganz anderes touristisches Aufkommen vor“, sagt Eßmeister in Anbetracht der 60.000 Gäste die im Sommer in die Region kommen. Kooperationen mit dem Solebad oder Bruckners Bierwelt bieten bei einem plötzlichen Schlechtwettereinbruch ein attraktives Alternativprogramm für die Gäste. Am Wochenende fährt der historische Ötscherland Express zweimal täglich von Richtung Kienberg-Gaming in das Bahnhofsgelände ein. „Gemeinsam mit dieser Verbindung und der Anbindung an den Ybbstaler Radweg finden Familien ein ganztägiges Programm für ihren Ausflug vor.

Mittwoch bis Sonntag: Radeln auf Schienen

Auf dem Schienenradl finden maximal vier Erwachsene und ein Kind Platz. Bis zu 60 Personen können jeweils vormittags und nachmittags, von Mittwoch bis Sonntag, in die Pedale treten. „Die Abfahrtzeiten werden innerhalb einer Stunde gestaffelt, sodass es bei der Rückfahrt nicht zu großen Wartezeiten für die ersten Radler kommt“, erklärt Eßmeister.

Nach fünf Kilometern und knapp einer Stunde erreichen die Radler die Umkehrstation. Dort wird es Jausenangebot und erfrischende Getränke für die Schienenradler geben. Gut gestärkt geht die Fahrt wieder zurück zum Ausgangspunkt nach Lunz.

Vorreservierungen sind ab sofort über www.mostviertler-schienenradl.at oder unter 0664/1182838 möglich.