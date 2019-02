Die letzte Vorstandssitzung der Arbeitsgemeinschaft der NÖ Stadtamtsdirektoren in Scheibbs stand ganz im Zeichen der neuen Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung. Gastgeberin Bürgermeisterin Christine Dünwald-Specht konnte neben den Stadtamtsdirektoren die Leiterin der Gemeindeaufsicht Anna-Magaretha Sturm begrüßen. Diese berichtete über die aktuellen Änderungen der NÖ Gemeindeordnung, die am 1. Februar 2019 in Kraft traten, und stand anschließend für eine ausführliche Diskussion zur Verfügung.

Weitere Themenschwerpunkte waren die Festlegung des Arbeitsprogrammes 2019 und ein reger Austausch über aktuelle Themen in der Gemeindeverwaltung.