Messe Wieselburg: Roher-Nachfolge ist geklärt

Dass es bei der Messe Wieselburg GmbH demnächst zu einem Wechsel an der Spitze kommen wird, ist bereits seit Längerem bekannt. Denn nach 39 Dienstjahren, davon 18 Jahren als Geschäftsführer, wird Messedirektor Werner Roher in die zweite Reihe des Unternehmens rücken.

Am vergangenen Donnerstag wurde seine Nachfolgerin der Öffentlichkeit vorgestellt. Marion Heim, eine erprobte Fachfrau mit BWL-Studium und reichlicher Erfahrung im Handel, in Dienstleistungen und Unternehmensentwicklung, wird ab 1. Oktober seine Agenden Zug um Zug übernehmen. „In den vergangenen Jahren hat sich viel verändert. Corona hat das Messegeschäft massiv verändert“, meint Roher, der mit seinen über 60 Jahren die neuen Entwicklungen „nicht verschlafen will“.

Mehr als 130 Messen und 500 Veranstaltungstage, „keinen davon hab ich versäumt“, hat Werner Roher in seiner Dienstzeit abgearbeitet. „Als ich begonnen habe, hat es bei der Messe Wieselburg nur das Volkfest gegeben. Nun sind viele Dinge dazugekommen und viele bauliche Maßnahmen wurden getätigt“, blickt der Messedirektor zurück. Die Veranstaltungen in der Messelandschaft haben sich verändert, Personalproblematik, Energieversorgung und Energiekosten stellen hier besondere Herausforderungen für die Messeleitung dar.

Die Übergabe der Geschäftsführung ist nach der Einarbeitungsphase von Marion Heim für Anfang März 2024 vorgesehen. Die dreifache Mutter stammt ursprünglich aus Yspertal und hat nach ihrer Tätigkeit in Wien den Lebensmittelpunkt nach Göstling verlegt, wo sie mit ihrer Familie lebt. In den vergangenen Jahren hat die nun 41-Jährige Erfahrungen im Projektmanagement bei der BioRegion Eisenstraße und auch in ihrem eigenen Beratungsunternehmen Erfahrungen gesammelt und sich besonders mit dem Coaching von Führungskräften beschäftigt.

„Marion Heim erfüllt fü uns als Eigentümer sehr gut die Anforderungen an die Nachfolge von Werner Roher und wir sind überzeugt, dass sie die Leitung des Unternehmens in den durchaus herausfordernden Zeiten sehr gut bewältigen wird und dem Unternehmen neue Impulse verleihen wird“, betont Franz Rafetzeder, Vorstandsvorsitzender des Verkehrsvereins Wieselburg.

Da Roher im Unternehmen verbleibt, kann die neue Geschäftsführerin auch in Zukunft auf seinen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Roher wird außerdem auch dem Verkehrsverein, als Eigentümer der Messe GmbH, insbesondere bei Fragen zur Infrastruktur auch weiterin zur Verfügung stehen.

„Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und die Zusammenarbeit mit dem Team. Gemeinsam möchte ich den erfolgreichen Weg fortsetzten und natürlich auch neue Ideen und Schwerpunkte zur Stärkung des Unternehmens und des Standorts einbringen“, betont Heim und bedankt sich bei Franz Rafetzeder und Werner Roher für das Vertrauen.