Ein neuer, schöner Platz zum Leben

Mit vielen Ehrengästen, Freunden und Wegbegleitern feierten Direktorin Sabine Sommerer und ihr Team vom SBZ Schauboden die Einweihung der zwei neuen Wohnhäuser. Unter den 60 Gästen waren unter anderem Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landtagsabgeordneter Anton Erber, der Leiter der Abteilung Gesundheit und Soziales, Filip Deimel, der Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe beim Land Niederösterreich, Kimon Poulios, sowie Bezirkshauptmann-Stellvertreter Manuel Höfler und Bürgermeister Harald Riemer.

In den Neubau der beiden Häuser mit jeweils zwei Wohngruppen wurden 5,5 Millionen investiert. „Mit diesen neuen Wohnhäusern ist eine zeitgemäße pädagogische Betreuung sichergestellt“, sagte Direktorin Sommerer. Die beiden Häuser wurden bereits im Sommer 2022 bezogen und bieten jeweils neun Kindern und Jugendlichen ein familienähnliches Zusammenleben in einer großzügigen, komfortablen Umgebung.

Ein eigenes Zimmer für jedes Kind

Zeitgemäß, das bedeutet, eine großzügige, komfortable Wohnumgebung mit Möglichkeit sowohl zum Zusammensein als auch zum Sich-Zurückziehen. „Jedes Kind hat ein eigenes Zimmer und dadurch ein Reich für sich. Man merkt, wie sehr die Kinder die neue Wohnsituation genießen und dadurch ruhiger und ausgeglichener werden“, sagte Direktorin Sabine Sommerer. Zu jedem Haus gehört ein Garten mit Terrasse, Hochbeet, Sandkasten und Schaukel. In einem Video gewährten die Kinder den Gästen Einblick in ihr Leben in ihrem neuen Zuhause.

Pfarrer Franz Kronister nahm die Segnung der neuen Häuser vor. Die Feier wurde von einem Ensemble der Musikschule Purgstall musikalisch umrahmt. Im Anschluss an die Eröffnungsfeier wurden die Gäste zu einem Rundgang durch die neuen Häuser eingeladen.

