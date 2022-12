Wechsel im JUSY Wieselburg

Mehr als siebeneinhalb Jahre waren Natalie Stöger-Reiter und Manuela Zimprich Seite an Seite im Jugendservice Wieselburg (JUSY) tätig. Die 38-jährige Ruprechtshofnerin Stöger-Reiter agierte als fachliche Leiterin, Manuela Zimprich war ihre rechte Hand. Mit Jahreswechsel wird die 41-jährige ausgebildete Sozialarbeiterin aus Krummnußbaum die Leitung des JUSY Wieselburg übernehmen.

Natalie Stöger-Reiter legt ebenso wie ihre Kollegin Lucia Gschoßmann (JUSY on tour) zumindest einmal eine Pause ein. „Es ist einfach die Zeit gekommen, Platz für Neues zu schaffen. Und da ich nebenbei auch eine Ausbildung zur Sexualpädagogin begonnen habe und im PVZ Purgstall als Sozialarbeiterin tätig bin, muss ich irgendwo Abstriche machen, auch um Zeit für meine eigene Familie zu haben“, erklärt Stöger-Reiter im NÖN-Gespräch.

Die Verbundenheit zum JUSY bleibt aber tief verwurzelt. „Das JUSY Wieselburg ist irgendwie auch unser Baby. Daher freut es mich, dass ich dem Team als Vernetzungspartnerin erhalten bleibe“, sagt Natalie Stöger-Reiter, die seit 2018 als Leiterin tätig war.

Manuela Zimprich will den eingeschlagenen Weg weiterentwickeln und bekommt dazu ab Jänner auch einen neuen männlichen Kollegen im vierköpfigen Team. „Alle in unserem Team brennen für die Jugendlichen. Es ist einfach cool, wenn man was bewegen kann und das hautnah mitbekommt. Wir beraten aber nicht nur Jugendliche und hören diesen zu, sondern sind auch Anlaufstelle für Eltern und alle, die mit Jugendlichen zu tun haben. JUSY hat sich in den acht Jahren des Bestehens des Standortes Wieselburg sehr gut etabliert“, ist Zimprich überzeugt.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.