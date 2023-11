BioRegion Eisenstraße wächst und intensiviert Zusammenarbeit

Freuten sich über die neuen Hof- bzw. Betriebstafeln als Zeichen der Zugehörigkeit zur BioRegion Eisenstraße, von links: BioRegions-Sprecherin Poldi Adelsberger aus Randegg, Daniel Zemla und Melitta Strasser-Kirchweger von GAIA Mahlzeit Genuss im Glas in Allhartsberg, Harald Frühberger vom HaDa-Hof in Gresten, Laurentia Blamauer von der Bio-Imkerei Blamauer in Göstling, Manfred und Christiane Wagenhofer vom Biohof Schlangenreith in Reinsberg, Mathias Aigner vom Biohof Steg in Gresten, Bettina Lengauer vom Biohof Krottensee in Gresten, Kerstin Landstetter vom Biohof Etlinger in Wolfpassing, Bernhard Klob vom Bio-Betrieb Kaiserschwammerl in Waidhofen an der Ybbs, Gerald Etlinger vom Biohof Etlinger in Wolfpassing, Daniel Gutleder von Craftbeef von Brandstatten aus Purgstall und Projektbetreuerin Barbara Reisenbichler von der BioRegion Eisenstraße.

Foto: www.eisenstrasse.info