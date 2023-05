Wieselburg-Land: Zehn Kilometer neue Wasserleitung

Die Landgemeinde verfügt über ein rund 30 Kilometer langes Wasserleitungsnetz. Ein Drittel davon befindet sich in Mühling-Neumühl. Dieses hat mittlerweile seine Lebenszeit erreicht. Die Wasserverluste sind enorm und betragen bis zu 50 Prozent. Nich nur dass dadurch sauberes Trinkwasser verloren geht, ist es aktuell noch doppelt bitter für die Landgemeinde. Denn das Wasser wird aktuell noch von der Stadtgemeinde zugekauft – auch jenes, das verloren geht.

Daher hat sich der Gemeinderat entschlossen, die Wasserleitung in Mühling und Neumühl zu sanieren und die Dimension der Haupversorgungsleitung zu erhöhen. Kosten: rund 3 Millionen Euro, wovon die Gemeinde 45 Prozent (1,35 Millionen Euro) zu tragen hat. Den Rest fördern Bund (15 Prozent) und Land (40 Prozent).

Die ersten 1,6 Leitungskilometer sind verlegt

Insgesamt werden rund 9.000 Laufmeter Hauptleitung ausgetauscht und rund 250 Hausanschlüsse (rund 1.000 Laufmeter) saniert. „Wir können da Synergieeffekte mit dem Glasfasernetzausbau nutzen. Auch die Straßenbeleuchtung wird gleich mitverlegt. Aktuell sind durch die Baufirma Traunfellner bereits rund 1,6 Kilometer Wasserleitungen neu verlegt. Die Arbeiten sollten bis Ende 2024 ganz abgeschlossen sein“, berichtet Raimund Schuster, Geschäftsführer des Ziviltechnikbüros Schuster in Wieselburg, der die Planung und Betreuung des Projekts innehat.

Einher mit der Neuverlegung und Neudimensionierung geht auch die Sicherstellung der Löschwasserversorgung für die Ortsteile Mühling und Neumühl. „Wir nutzen die Möglichkeit und errichten auch gleich noch sieben neue Hydranten. Damit erfüllen wir auch wieder die seit 2022 gültige Gesetzesnorm für die Löschwasserversorgung“, erklärt Vizebürgermeister Gerhard Eppensteiner (ÖVP). Die Mehrkosten von rund 52.000 Euro hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Eigenes Brunnenwasser aus Neumühl

Abgeschlossen sind mittlerweile auch die Probebohrungen und Messungen für den neuen Brunnen, der in Neumühl errichtet werden soll. „Die Trinkwasserqualität ist 1a. Und auch die Durchflussmenge passt. Unser Ziel war rund 5 Liter pro Sekunde. Das übertreffen wir sogar. Wir rechnen mit einer Fördermöglichkeit von bis zu 158.000 m³ pro Jahr. Damit wäre der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde abgedeckt, wobei in gewissen Ortsteilen weiterhin Wasser auch von der Stadtgemeinde bezogen wird, was aufgrund der Leitungsversorgung Sinn macht. Aber damit ist auch eine gegenseitige Absicherung für die Zukunft gegeben“, weiß Raimund Schuster.

Die nächsten Schritte sind die Einreichung der wasserrechtlichen Bewilligung und die Ausschreibung. Auch für dieses Projekt ist das Ziel, dass es Ende 2024 fertiggestellt ist. Die Kosten bewegen sich auch hier bei rund 2,8 Millionen Euro, wobei aktuell noch zur Diskussion steht, ob ein Hochbehälter sofort oder erst später miterrichtet wird.

Freuen sich über den Fortschritt beim Wasserleitungsbau in Wieselburg-Land, von links: Baumeister Christian Schager (Firma Traunfellner), Bürgermeister Karl Gerstl, Polier und Baggerfahrer Christian Moser (Firma Traunfellner), LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Raimund Schuster, die geschäftsführenden Gemeinderäte Franz Rafetzeder und Rosa Maria Wögerer, Vizebürgermeister Gerhard Eppensteiner, Amtsleiter Gerhard Groiss und geschäftsführender Gemeinderat Andreas Heilos. Foto: Christian Eplinger

