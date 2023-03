Neues Gesicht im Rathaus: Gerald Prinz

In der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung in Purgstall am vergangenen Mittwoch wurde es beschlossen: Gerald Prinz wird der Nachfolger von Amtsleiter Franz Haugensteiner.

Bis dahin wird der 32-jährige Purgstaller noch einige Stationen durchlaufen: Am 1. Mai beginnt er, zunächst als Amtsleiter-Stellvertreter, sich auf der Gemeinde unter der Leitung von Amtsleiter Haugensteiner einzuarbeiten.

Anfang 2024, wenn Haugensteiner in Pension geht, wird Gerald Prinz sein Amt übernehmen. Prinz war bisher Kundenberater bei der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel Bankstelle Purgstall und hat vor einem halben Jahr ein berufsbegleitendes Studium der Wirtschaftsinformatik abgeschlossen.

„Durch meine dreijährige Tätigkeit als ÖVP-Gemeinderat konnte ich ein wenig in die Geschäfte der Gemeinde hineinschnuppern und habe gemerkt, dass mich das sehr interessiert“, nennt Prinz den Grund für seine Bewerbung auf die Ausschreibung.

Er gehe die neuen Herausforderungen mit Freude an: „Ich bin froh, dass ich mit der Begleitung von Amtsleiter Haugensteiner in meine Tätigkeiten hineinwachsen und dabei auch noch die relevanten Ausbildungen ablegen kann. Dieser Ablauf ist für mich persönlich und auch aus Sicht der Gemeinde optimal.“

