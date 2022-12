Exklusiver Blick in die Wieselburger Hafnerbar

Vollbild

Die Teilnehmer der Eisenstraße-Vollversammlung mit Obmann Werner Krammer an der Spitze. Als exklusiver Sitzungsort diente das Hafnerhotel in Wieselburg, das im Jänner offiziell eröffnet wird. „Wir kommen bestimmt wieder“, lautete das Fazit der Eisenstraße-Vollversammlungsmitglieder, nachdem sie in der neuen Rooftopbar von Hafnerbar-Geschäftsführer Roman Bolschetz (rechts) begrüßt worden waren. Emotionale Ehrung für die „Schwarze Gräfin“: Eisenstraße-Geschäftsführer Stefan Hackl, BioRegion Eisenstraße-Gründerin Poldi Adelsberger und Eisenstraße-Obmann Werner Krammer (von links). Wohlfühl-Atmosphäre in der Hafnerbar, von links: Eisenstraße-Obmann Bürgermeister Werner Krammer, Christoph Bicker, Anna Bösendorfer, Leopold Bicker, Markus Bicker und Roman Bolschetz.

