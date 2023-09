ÖVP Steinakirchen: Mondl folgt Pöhacker

Die Weichen waren vorab gestellt. Eine Überraschung blieb daher beim ÖVP-Gemeindeparteitag in Steinakirchen am vergangenen Freitag aus. Wie schon im Parteivorstand Mitte Juni wurde Günter Mondl auch am Freitag von den 27 anwesenden Wahlberechtigten einstimmig zum neuen ÖVP-Ortsparteiobmann gewählt. Sein Vorgänger, Noch-Bürgermeister Wolfgang Pöhacker, hatte dieses Amt seit 2014 inne.

„„Ich freue mich auf diese Aufgabe und möchte allen Mitgliedern der Volkspartei danken, die mir ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Für mich gilt es jetzt, nach vorne zu blicken: Gemeinsam mit meinem Team werden wir die Weichen stellen, damit es für unser Steinakirchen gut weitergeht. Insbesondere der anstehende Bürgermeisterwechsel braucht unsere volle Aufmerksamkeit, damit die gute Arbeit für unsere Gemeinde nahtlos weitergeht. Danke an Wolfgang Pöhacker für seine jahrelange Tätigkeit im Dienste der Volkspartei Steinakirchen“, betonte der neue Gemeindeparteiobmann Günter Mondl in einem ersten Statement.

Bürgermeisterneuwahl im Gemeinderat am 3. November

Der Bürgermeisterwechsel ist auch bereits terminisiert. Am 3. November wird im Steinakirchner Gemeinderat der neue Bürgermeister gewählt und angelobt. Dort soll Bauernbund-Obmann Christian Lothspieler Wolfgang Pöhacker als Steinakirchner Ortschef beerben. Wie beschlossen (und berichtet) wird damit erstmals in Steinakirchen das Amt des ÖVP-Obmanns und des Bürgermeisters getrennt.

Pöhackers letzter großer Auftritt als Bürgermeister wird damit die offizielle Eröffnung der um- und ausgebauten Volksschule Steinakirchen am 20. Oktober sein. Danach wird er seinen Rücktritt offiziell einreichen. Beim Gemeindeparteitag bedankte sich der scheidende Obmann bei allen Funktionärinnen und Funktionären für die „schöne Zeit. Gemeinsam haben wir in all den Jahren viel bewegt. Ich freue mich, dass wir mit Günter Mondl einen guten Nachfolger finden konnten, der mit dem notwendigen Herzblut an die Sache geht“, betont Pöhacker, der in Zukunft doch noch als „erweitertes Mitglied“ im Gemeindeparteivorstand bleiben wird.

Ansonsten gab es im Parteivorstand keine Änderungen. Thomas Wischenbart, Clemens Teufel und Aloisia Theuretzbacher bleiben Obmann-Stellvertreter, Josef Stelzer bleibt Finanzreferent.

Der Gemeindeparteivorstand der ÖVP Steinakirchen mit dem neuen Obmann Günter Mondl (Mitte) an der Spitze. Foto: ÖVP

