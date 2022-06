Wachablöse beim KOBV Purgstall

Werbung Tipp Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Es sind durchaus große Fußstapfen, in die Anton Höhlmüller als neuer Obmann der Ortsgruppe Purgstall des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes tritt. Immerhin stand Hans Siebenhandl 16 Jahre lang an dessen Spitze und war Garant für schnelle, unbürokratische und nachhaltige Hilfe, wenn sie nötig war. „Ich weiß, es wird nicht einfach, aber ich habe ein starkes Team hinter mir, sodass wir diese Aufgabe gemeinsam sicher gut meistern werden“, betonte der 55-jährige Höhlmüller, der nach zehn Jahren Vorstandstätigkeit am Sonntag bei der Generalversammlung einstimmig zum neuen Obmann der Ortsgruppe gewählt wurde.

Höhlmüller ist selbst unmittelbar Betroffener. Mit 38 Jahren hatte er einen schweren Arbeitsunfall. „Von einem Tag auf den anderen hat sich mein Leben verändert. Der KOBV Purgstall hat mir danach in vielen Bereichen sehr geholfen. Darum engagiere ich mich und will diese Hilfe weitergeben“, sagte Höhlmüller, dem mit Johann Gindl, Johann Loibl und Friedrich Fischer auch drei starke Stellvertreter zur Seite stehen.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.