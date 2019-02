15 Jahre stand Siegfried Heigl vom Hof Haukenöst an der Spitze des Göstlinger Ortsbauernrates. „Länger als die meisten Obleute vor mir“, verrät er im NÖN-Gespräch.

Nach 15 Jahren als Obmann legt der 46-jährige Siegfried Heigl (links) sein Amt in jüngere Hände und übergibt an Martin Zettel vom Haus Obereck in Hochreit. | Georg Perschl

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung in der Vorwoche im Gasthaus Ybbsblick legte der 46-Jährige sein Amt in jüngere Hände. „Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Ortsbauernrat und war 15 Jahre Obmann. Ich habe aber immer gesagt, dass ich nie ein Langzeitfunktionär sein will. Zudem wird die Arbeit in meinem Betrieb immer mehr. Daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, dieses Amt zu übergeben. Noch dazu, wo es einen guten und willigen Nachfolger gibt“, betonte Siegfried Heigl.

Dieser „gute und willige Nachfolger“ heißt Martin Zettel und kommt vom Haus Obereck in Hochreit. Er ist um 15 Jahre jünger als Heigl und sitzt als Bauernbundvertreter bereits im ÖVP-Gemeinderatsteam. Heigl, der aktuell Gemeindevorstandsmitglied ist, will auch seine kommunalpolitische Karriere ausklingen lassen und bei den Gemeinderatswahlen 2020 nicht mehr an wählbarer Stelle kandidieren.

Eine weitere Neuerung gab es im Göstlinger Ortsbauernratsvorstand auch an der Stellvertreter-Funktion. Reinhard Klapf folgte Hermann Ensmann. Gabi Prosini bleibt zweite Stellvertreterin.