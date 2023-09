Kompetenzen für die Landwirtschaft von morgen

Mit einem neuen Bachelorstudiengang, der Landwirtschaft und Informationstechnologie verknüpft, starten die Fachhochschule Wiener Neustadt an ihrem Campus Francisco Josephinum in Wieselburg und die oberösterreichische Pflanzenzucht-Genossenschaft Saatbau Linz eine Kooperation zur Ausbildung im Sektor Agrartechnologie und Digital Farming. Damit wird eine wegweisende Zusammenarbeit für die agrarische Zukunft geschaffen, welche sich aufgrund der Digitalisierung und technischen Innovationen in der Landwirtschaft zunehmend verändert. Traktoren lenken GPS-gestützt, Pflanzen werden bedarfsgerecht gedüngt und die Milch wird während der Melkung automatisch untersucht.

Die Kooperation zwischen Saatbau Linz und der Fachhochschule Wiener Neustadt am Campus Francisco Josephinum in Wieselburg bietet eine ideale Umgebung für eine nahtlose Integration von Ausbildung, angewandter Forschung und Praxis. Die Studierenden haben im Rahmen der Kooperation die Möglichkeit, von Montag bis Mittwoch den Bachelorstudiengang „Agrartechnologie & Digital Farming“ in Wieselburg zu besuchen und den Rest der Woche ihr erlerntes theoretisches Wissen nach dem Motto „Landwirtschaft 4.0 gestalten!“ in einer realen landwirtschaftlichen Umgebung anzuwenden und praktische Erfahrungen in einem zukunftsträchtigen Berufsfeld zu sammeln.

Durch die Auseinandersetzung mit Technologien wie Sensoren, Kameras auf Maschinen, Drohnen und Satelliten sowie deren Verbindung mit Methoden der künstlichen Intelligenz werden die Studierenden befähigt, komplexe landwirtschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Die Analyse und Interpretation großer Datenmengen ermöglicht dabei die gezielte Anpassung agrarwissenschaftlicher Entscheidungen, beispielsweise hinsichtlich Saat, Düngung und Unkrautbekämpfung.

Die agrarische Fachwelt steht vor einer hohen Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften, die über umfangreiches Wissen und Kompetenzen im Bereich der landwirtschaftlichen Prozesse und des Einsatzes neuer Technologien verfügen. Daher können die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs „Agrartechnologie und Digital Farming“ auf vielfältige und hervorragende Karriereperspektiven blicken.

Aktuell sind die Informationstechnologie und die Mechatronik wesentliche Treiber des technologischen Fortschritts, die unser tägliches Leben und die Landwirtschaft prägen. Insofern spielen Fachkräfte, welche diese Entwicklungen sinnvoll gestalten, im Service unterstützen oder das Potenzial sinnvoll nutzen können, eine entscheidende Rolle.