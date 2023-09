Frischer Wind für die „Life Bar“ in Wieselburg

Seit 14 Jahren gehört die „Life Bar“ zur Gastroszene in Wieselburg. Nun wechselte der Betreiber. Mit 1. September übergab Karl „Charly“ Draxler, dem auch das Kult-Lokal „Pulverfass" im Ybbser Bermudadreieck sowie das „Guinness Island“-Pub in Purgstall gehören, die „Life Bar“ an seinen Neffen Michael Elsner und dessen Lebensgefährtin Magdalena Zöchbauer. Am Freitagabend fand auch die große Eröffnungsparty mit Livemusik und Weinverkostung durch „Hauswinzer“ Werner Maria Pichler aus Rohrendorf statt.

Michael Elsner (26) und Magdalena Zöchbauer (20), die beiden wohnen aktuell in Pöchlarn, haben beide bei der RS Gastro GmbH, die den Rathauskeller und den Wachauer Hof in Melk sowie die Gastronomie auf der Schallaburg betreibt, gearbeitet. Jetzt folgte der Schritt in die Selbstständigkeit. „Natürlich sind wir etwas nervös, aber wir freuen uns beide riesig auf diese Herausforderung“, sagt Michael Elsner, der vor allem auch Weinliebhaber anlocken will. Dazu hat er auch eine sehr umfangreiche Weinkarte aufgelegt. „Ich habe den Österreich-Sommelier gemacht und spezialisiere mich in unserem Lokal auf österreichische Weine. Ich traue mich auch zu behaupten, dass wir die umfangreichste Weinkarte in der Region haben“, sagt Elsner.

Lebensgefährtin Magdalena Zöchbauer hingegen ist für die Cocktails zuständig. Dazu hat die Absolventin der Kremser Hotelfachschule in Wien eine eigene Ausbildung gemacht.

Am Freitag genossen bei der Wiedereröffnung der „Life Bar“ – das Lokal hatte für Adaptierungsarbeiten und die Übergabe im August geschlossen – unter anderem Stadtrat Michael Sieberer, die Gemeinderäte Herbert Hauer und Franz Schreiber sowie Ingrid Pruckner als Nachbarin und Vertreterin der Wirtschaftskammer das Ambiente und die gute Musik der Band „Freunde des Japaners“.