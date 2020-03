Wo durch Jahrhunderte unter der Burg Hausegg die herrschaftliche „Taverne in Ybbsbach“ die Zinzendorfer waren und was um 1600 der Grundherrschaft einen jährlichen Weinumsatz von 200 Eimer á 56 Liter einbrachte, genau dort stellt sich ein junges Paar den Herausforderungen einer neuen Zeit. 1932 übernahm Urgroßvater Fritz Berger sen. das allseits bekannte „Ybbsbach-Berger“. Nun gelangte es auf Umwegen wieder in Familienbesitz.

Mit jugendlichem Elan will Geschäftsführer Christoph Michael Braun (27), der die Ausbildung zum Einzelkaufmann abschloss, mit dem Schwerpunkt Fahrradtechnik dem Betrieb wieder zu neuer Blüte verhelfen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Lisa Ifkovic liegt sein Tätigkeitsbereich beim Verkauf aller Arten von Fahrrädern und Bikes. Der Sprung von der bekannten Ybbsbach-Taverne zum „Cmb Sportivo“ sollte mit dem direkt vorbeiführenden Meridian-Radweg aus dem Jahr 1991 gelingen. Bei der Eröffnung wünschte Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger dem Paar und allen Radlern jene Offenheit, die der „Meridianstein“ von 1988 vermitteln will.