Neues Feuerwehrhaus für Wieselburg .

Die Freiwillige Feuerwehr Wieselburg Stadt und Land ist in das neue Gebäude in Haag übersiedelt. Am Freitagnachmittag feierten die Feuerwehrkameraden mit den neuen Nachbarn und einigen geladenen Gästen den gelungenen Umzug.